Kelly confie à Lily que Jack l'a repoussée à cause de Summer. Durant une réunion au cours de laquelle Jack annonce qu'il souhaite organiser un nouveau défilé à l'Athletic Club, Hilary s'éclipse et Neil la suit dans sa chambre. Malgré les réticences du docteur Mead et de Nick, Sharon est déterminée à subir une séance d'hypnose pour se rappeler son secret.