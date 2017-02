Stitch se réveille chez Victoria : il s'est endormi au milieu de leur rendez-vous. Sharon et Nick passent l'après-midi ensemble. Mariah, qui essaie de les éviter, tombe et se blesse à la jambe. Stitch insiste pour la soigner. Nicholas annonce à ses proches qu'il se remet en couple avec Sharon. Chelsea et Chloé ne cessent de se disputer. Cette dernière finit par découper une robe du défilé de Chelsea.