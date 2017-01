Les feux de l'amour - Episode du 16 janvier 2017  

Mariah, la fausse Cassie, rend visite à Victor. Elle lui annonce qu'elle veut rompre leur arrangement, mais Victor la menace et elle doit donc continuer sa mission. Elle fouille dans les affaires de Sharon et se fait surprendre. Sharon ne comprend pas l'insistance de Cassie au sujet de son fameux secret, puis elle lui attrape le bras. Elle réalise qu'elle est bien réelle, mais Nicholas ne la croit pas. Victoria et William se disputent au sujet du message laissé par Kelly. Elle le met à la porte car il est allé la voir au parc. Il s'installe chez Jack pour la nuit. Abby tente de convaincre Jack d'oublier Phyllis et de refaire sa vie. Lily veut présenter un homme à Kelly pendant le défilé et l'aide également à obtenir un poste de professeure. Victor entend une discussion du docteur Watkins à propos de son ancienne patiente, Sharon.