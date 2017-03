Les feux de l'amour - Episode du 17 mars 2017  

Ben, qui était passé voir Victoria, rencontre William. Chloé et Kevin dînent avec Gloria et Jeffrey. Ces derniers leur confient qu'ils ont trouvé une sorte d'aphrodisiaque qui a pimenté leur vie de couple. Chloé s'arrange pour en voler un flacon dans le sac de Gloria. Nikki annonce à Jack et Paul qu'elle a quitté le toit familial. Sur les conseils de Nikki, Jack passe voir son frère et il est à nouveau témoin de son obsession à trouver des informations sur Ben.