Les feux de l'amour - Episode du 19 janvier 2017  

Nicholas s'inquiète pour Sharon. Elle n'est pas rentrée. Il finit par la retrouver. Elle est bouleversée car elle a réalisé que Cassie était en chair et en os. Elle la hante toujours afin qu'elle lui dévoile son secret. Chelsea écourte sa réunion avec Jack et Hilary. Elle rejoint Victor, qui convoque Chick, le témoin de l'accident d'Adam et William. Elle en déduit que son mari est vivant. Jack pense qu'elle se lance à corps perdu dans le travail pour oublier ses problèmes. Jack missionne Hilary pour se rendre à Los Angeles, aux côtés de Neil, afin de rencontrer les Forrester. Lily refuse catégoriquement cette idée. Victor rencontre le vice-président du département marketing de la Côte Ouest. Esmeralda se vante auprès d'Hilary d'avoir l'approbation de Lily pour sortir avec Devon. Neil se sent très mal de ne plus être avec Leslie, mais il campe sur ses positions. Lauren a une grande discussion avec Colin, concernant le but de sa présence à Genoa City.