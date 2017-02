Les feux de l'amour - Episode du 20 février 2017  

Le défilé de mode à l'Athlétic Club est un véritable succès. Lily découvre que Colin lui a fait livrer un bouquet de fleurs pour la féliciter du succès du défilé. Folle de rage, elle se rend au manoir Chancellor pour lui exprimer le fond de sa pensée. Jill demande à Lily et à Cane d'offrir une seconde chance à Colin et de le laisser voir ses petits-enfants. William craint qu'il n'y ait plus beaucoup d'espoir de reconquérir Victoria. Il pense qu'elle a déjà tourné la page et qu'elle ne veut en aucun cas sauver leur mariage.