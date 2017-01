Michael, Lauren, Esther et Gloria organisent une fête surprise pour le mariage de Chloé et Kevin. Celle-ci tourne mal quand Gloria exprime son avis sur la santé mentale de Chloé. Victoria est complètement perdue à cause de la tromperie de William et du baiser de Stitch. Son père essaie de l'aider à prendre la bonne décision. Chelsea et Victor interrogent un inconnu qui dit avoir vu Adam...