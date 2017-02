Les feux de l'amour - Episode du 22 février 2017  

Les Abbott et les Newman sont réunis au ranch pour fêter les fiançailles d'Abby et de Tyler. Nicholas vient accompagner de Sharon, au risque de contrarier Abby et Victor, notamment. Au cours d'un discours très touchant d'Ashley, Victoria s'éclipse et William la suit : ils s'embrassent à l'extérieur. Elle rentre chez elle et William vient lui proposer d'aller dîner. Hélas, elle a déjà rendez-vous avec Stitch. William se réfugie chez Chelsea. Juste avant, Michael et Jeffrey ont rendu visite à Chelsea. Celle-ci doute des bonnes intentions de son père. Nicholas surprend Mariah / Cassie épier les allées et venues de chacun, à la fenêtre du ranch.