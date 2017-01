Les feux de l'amour - Episode du 25 janvier 2017  

William reproche à Jack d'avoir voulu payer Kelly pour qu'elle quitte Genoa City. Jack regrette son geste et tente de se racheter en conviant Kelly à déjeuner, mais elle décline son invitation. Lily leur apprend cependant qu'ils vont travailler en étroite collaboration pour le défilé. Elle fait visiter son nouveau lieu de travail à Kelly. Chelsea est désemparée devant la haine des internautes envers elle. Neil l'assure de son soutien amical et professionnel. Puis elle rencontre William. Selon elle, Adam est encore en vie. William lui dit que c'est impossible, la voiture accidentée ayant entièrement brûlé. Avery ne veut plus faire le concours de cuisine traditionnelle. Dylan lui affirme que sa cuisine peut rivaliser avec celle des grands chefs. Colin joue la comédie du grand malade à Jill qui s'inquiète et lui avoue qu'elle tient à lui. Mortifiée, elle affirme que c'est parce qu'elle a besoin de lui pour découvrir le trésor. Il lui dit qu'il l'aime et tente de la séduire. Lily et Neil se disputent à cause d'Hilary. Willa arrive au Néon écarlate et propose à Dylan de lui révéler des choses sur Ian contre une aide financière. Dylan refuse, appuyé par Avery.