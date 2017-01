Les feux de l'amour - Episode du 26 janvier 2017  

William est témoin d'un appel anonyme sur le téléphone de Chelsea. Elle pense que c'est Adam. Contrarié, William va voir Paul pour lui demander s'il a de nouvelles preuves concernant la mort d'Adam, mais Paul lui assure que non. Dans le même temps, Chick, le témoin de l'accident, apporte de nouvelles informations sur le drame, mais Paul et Mark ne savent pas s'ils doivent le croire ou non. Leslie surprend Neil en train de partir et vu le nombre de valises, il en déduit qu'il part avec une femme. Dylan fait venir Nikki au Néon écarlate pour la mettre en garde contre Willa. Tous les deux entament une conversation à cœur ouvert et Nikki lui explique ce qui l'a conduit à le donner à l'adoption, permettant à Dylan de mieux comprendre ses motivations.