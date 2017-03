Les feux de l'amour - Episode du 3 mars 2017  

Kelly et Jack décident d'approfondir leur relation. Ils louent une chambre à l'Athletic Club. Amoureux de Victoria, Stitch continue à lui faire la cour, contre l'avis de tout le monde. Victoria commence à s'inquiéter de ne rien savoir de lui. Elle est également inquiète du résultat d'un test de grossesse. William surprend une conversation musclée entre Kelly et Stitch. Ce dernier avoue devoir porter un lourd secret dans sa vie. Chloé a découpé une robe du défilé de Chelsea. Lauren lui suggère d'ouvrir son cœur à la vie et à la perspective d'avoir de nouveaux enfants. Mariah se sent menacée par Victor. Elle appelle Ian Ward à la rescousse et refuse de quitter Genoa City. Dylan surveille la famille de Nikki pour les protéger d'Ian Ward. Abby demande à Victoria d'être son témoin de mariage. Tyler a fait rédiger par Leslie un contrat prénuptial stipulant qu'il ne veut pas un sou de la fortune d'Abby.