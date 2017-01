Les feux de l'amour - Episode du 4 janvier 2017  

Leslie et Neil se séparent. Leur divergence au sujet du mariage a raison de leur amour. Ian envoie un photomontage de Summer et lui pour faire chanter Nikki. Il lui demande cinq millions de dollars pour quitter Genoa City. Avery, Nick et Dylan soupçonnent un problème dans l'attitude de Nikki et découvrent dans le même temps que Ian est en contact avec Summer. Sharon explique à Noah qu'elle revoit Cassie. Elle est confrontée à des phénomènes paranormaux.