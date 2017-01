Nikki trouve Summer dans le bureau d'Ian en lui apportant ses cinq millions. Elle lui demande de partir au plus vite. Puis, Dylan et Nick, qui cherchent Summer, y trouvent Nikki et la sauvent à son tour. Summer prévient Paul qui arrête Ian pour extorsion de fonds. Chloé est également condamnée pour l'enlèvement de Connor. Jack tente de convaincre Chelsea que Victor ne l'a pas aidée par pure bonté d'âme.