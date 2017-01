Les feux de l'amour - Episode du 6 janvier 2017  

Jack met en garde Chelsea contre Victor en lui affirmant qu'il va tenter par tous les moyens d'obtenir la garde de Connor. Michael et Kevin arrivent à convaincre Chloé de laisser Michael la défendre lors du procès. William se confie à son frère et lui demande conseil pour récupérer Victoria. De son côté, cette dernière ne digère toujours pas ce qui s'est passé. Et alors qu'elle va se défouler à la salle de sport pour la deuxième fois de la journée, elle croise Ben et se confie à lu. Ils finissent par s'embrasser. Alors qu'ils continuent de chercher dans les affaires de Katherine, Colin et Jill trouvent le journal de son père, avec une photo de la fameuse Rachel Berenson...