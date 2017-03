Les feux de l'amour - Episode du 6 mars 2017  

Nikki annonce à Victoria qu'elle a quitté Victor et qu'elle a pris une chambre au Club. Victoria fait un test de grossesse. Le résultat est positif. Nicholas apprend à Abby et Noah ce que Victor a fait à Sharon. Victor convoque Summer et se renseigne sur l'état de santé de Phyllis. Chloé supplie William de lui faire un enfant, en vain. Mariah rend visite à Tyler et tente de le convaincre de rompre avec Abby, sans succès. En quittant la chambre d'hôtel, elle laisse volontairement son bracelet au pied du lit. Sharon et Nicholas annoncent à Faith et Noah qu'ils forment à nouveau un couple.