Les feux de l'amour - Episode du 8 mars 2017  

Kevin avoue à Michael que son mariage avec Chloé est un échec. Michael lui conseille de divorcer. Kelly et Jack continuent de se rapprocher. William enquête sur Stitch. Victoria apprend qu'elle est enceinte, mais elle ignore qui est le père. Avery a reçu un bouquet de fleurs d'un admirateur anonyme. Dylan pense que c'est Ian Ward et veut le confronter. Ian se plaint auprès de Paul car Dylan le harcèle. En rentrant du poste de police, il trouve celui-ci dans sa chambre. Christine et Paul décident d'essayer d'avoir un enfant.