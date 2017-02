Les feux de l'amour - Episode du 9 février 2017  

Tyler est stressé à l'idée de ne pas avoir choisi la bonne bague pour Abby, qu'il souhaite demander en mariage dans les règles de l'art. Noah propose à Courtney d'emménager chez lui. Après une longue discussion, Victoria et William vivent leurs derniers moments ensemble. William récupère ses affaires au domicile conjugal et s'en va. Le corps d'Adam a été retrouvé et identifié grâce à ses empreintes dentaires. En apprenant la mort du père de son petit Connor, Chelsea est dévastée. Victor révèle à Jack qu'il a voulu protéger Adam car celui-ci a accidentellement tué Cordelia. Dylan parvient à convaincre Avery d'accepter de faire son émission de cuisine en plus de son travail à La fondation innocence.