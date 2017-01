Les feux de l'amour - Episode du 9 janvier 2017  

Avery frappe à la porte de Sharon avec Faith dans les bras. Sharon le prend mal, puis les deux femmes finissent par s'entendre. Suite à l'arrestation de Ian, Nicholas et Dylan se rapprochent également. Lily et Devon s'inquiètent pour Neil depuis que Leslie l'a quitté. Hilary le trouve seul dans son bureau et tente de lui remonter le moral. Victoria et Stitch se sont embrassés à la salle de gym. Victoria se reprend aussitôt et se confond en excuses. Kelly et William se retrouvent au parc. Puis William retrouve Victoria et lui fait une déclaration d'amour. Victoria lui avoue qu'elle a embrassé un autre homme. Courtney fait venir Noah chez elle pour son anniversaire. Il s'aperçoit qu'elle est armée, ce qui le déstabilise.