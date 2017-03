L’invention la plus insolite pour Valérie Damidot "Les croquettes pour chats qui..."

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Avant tout, une invention se doit d’être…

Utile et abordable ! Elle se doit de faciliter notre quotidien. Elle ne doit, cependant, pas être réservée à une élite. Je suis très attachée au rapport qualité / prix. Un sac à salade, par exemple, c’est cool. Ca améliore notre quotidien, mais c’est très cher.

Mis à part le téléphone, de quoi ne pourriez-vous pas vous passer ?

De ma cuisinière à gaz. Cela me permet d’avoir de l’eau chaude rapidement. L’eau, c’est tellement important. Si j’avais une baguette magique, je ferais en sorte qu’elle soit accessible à tout le monde. La lumière, aussi, c’est indispensable.

Entre une journée dans le noir et une journée sans eau, que choisissez-vous ?

Spontanément, je dirais une journée sans eau. Parce que je me dis que je pourrais aller la chercher dans un puit. Mais bon, si je n’ai pas de puit à proximité, finalement, je préfèrerais vivre dans le noir…

Lave vaisselle, lave linge, frigo… Quelle est l’invention la plus révolutionnaire ?

J’hésite entre le lave linge et le frigo. Le lave vaisselle, on peut s’en passer. C’est un bonus. J’ai fait la vaisselle pendant mon enfance, ça ne m’a pas traumatisé. Aller au lavoir tous les jours, ça serait pénible…

L’invention la plus insolite ?

Les croquettes qui masquent l’odeur quand les chats font pipi.

L’invention indispensable entre le soutien-gorge, le make up et la brosse à cheveux ?

Le soutien gorge, je peux m’en passer ! D’ailleurs, c’est rare que j’en mette en été (Rires). Le make up, je m’en fiche, je n’en mets pas. Je ne suis pas, non plus, la meuf la plus brushinguée mais je pense que la brosse à cheveux, c’est important !

Une invention révolutionnaire dans votre vie de maman ?

Les couches, bien sûr. Ce n’est pas bon pour l’écologie mais ça change la vie des mamans. A cela j’ajoute le lait en poudre et les vaccins…

Qu’auriez-vous pu inventer pour vous aider dans Danse avec les stars ?

Les talons qui ne font pas mal aux pieds. Je n’ai pas eu l’occasion de danser pendant très longtemps en talon parce que je me suis fait mal au genou, mais je suis en admiration devant Denitsa Ikonomova et les autres danseuses de l’équipe. Pour moi, ce sont des héroïnes !

Qu’emmèneriez-vous sur une île déserte ?

Du matériel de bricolage pour que je puisse creuser un puits. J’embarquerais aussi des clous et une hache. Pour moi, ce sont des objets de première nécessité. Et puis, des pastilles qui rendent l’eau potable.

L’invention qui a révolutionné votre vie ?

Le téléphone ! C’est un outil extraordinaire. Grâce à lui, on peut parler avec des gens à l’autre bout du monde. Et puis, Internet. C’est un outil fascinant. Pour moi, ce sont les deux inventions qui ont révolutionné le plus grand nombre de personnes.

Un objet que rêveriez-vous d’inventer ?

Cela peut paraître utopiste mais je dirais des légumes et des fruits protéinés pour qu’il n’y ait plus la faim dans le monde. Je pense aussi à des médicaments révolutionnaires afin qu’il n’y ait plus aucun mec agressif sur cette terre.

Ne manquez pas l'émission Les Français ont du génie à partir de lundi à 17h sur TF1