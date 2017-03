Valérie Damidot, elle débarque sur Facebook

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Valérie Damidot n’hésite pas à partager des messages avec ses fans, à publier des photos ou encore à commenter l’actualité. Et quelques jours seulement avant le lancement de sa nouvelle émission "Les Français ont du génie", l’animatrice a lancé son compte Facebook. Une façon pour l’ex-partenaire de Christian Millette dans Danse avec les stars d’annoncer son nouveau projet. Elle sera aux côtés de Paul Morlet, un businessman de 26 ans, fondateur de "Lunettes pour tous".

Pour ce nouveau divertissement, Valérie Damidot s’attaque aux plus grandes inventions de l’histoire. Une compétition inédite qui mêlera à la fois découverte et originalité. Au programme, la présentation de trois inventions. Le jury, composé de Valérie Damidot et Paul Morlet, devra trouver la perle rare et notera ces inventions grâce à deux critères : l’originalité et l’utilité. Une dernière note sera attribuée par les consommateurs.

Lors de la finale, diffusée vendredi, un jury exceptionnel – composé de Léon-Claude Duhamel, l’inventeur du Kway, Sandra Le Grand et Sébastien Forest, fondateur d’Allo Resto – sera en charge de noter les quatre meilleures inventions de la semaine. Soyez donc au rendez-vous dès le lundi 20 mars sur TF1. Pour connaître les dernières informations, suivez Valérie Damidot sur Facebook. <o:p></o:p>