Demain dès 17h00 sur TF1, Valérie Damidot et Paul Morlet partent à la conquête de la perle rare  

Les Français ont du génie et ils en ont toujours eu !Le bic, le K-Way, la tente Pop-up et même le soutien-gorge ! Tous ces concepts sont made in France !Dénicher la nouvelle idée futée, l'invention qui va révolutionner notre quotidien et devenir, pourquoi pas, un business florissant, c'est le pari de cette compétition totalement inédite et de notre jury réuni pour l'occasion.Valérie Damidot, animatrice télé, une consommatrice comme nous tous, le franc-parler en plus, et Paul Morlet, un businessman visionnaire de 26 ans, fondateur de "Lunettes pour tous". Il a bouleversé le monde de l'optique avec un concept : des lunettes fabriquées sur place en une dizaine de minutes à prix cassé. Un vrai pro capable de repérer une idée de génie parmi des centaines !Du Lundi au Jeudi, chaque jour, Valérie Damidot et Paul Morlet vont tout faire pour trouver la perle rare parmi trois inventeurs avec pour critères :- L'originalité : leur invention est-elle vraiment novatrice ?- L'utilité : leur produit va-t-il révolutionner notre quotidien ? Mais l'ultime note, la note satisfaction client, ce sera à un panel de consommateurs de l'attribuer ! J'achète ou je n'achète pas ? Il faudra à tout prix convaincre pour l'emporter !La compétition s'annonce acharnée puisque tous sont persuadés d'avoir la meilleure idée !Le vendredi, lors de la grande finale, les quatre meilleures inventions de la semaine s'affronteront devant un jury d'exception : Léon-Claude Duhamel, l'inventeur du K-Way, Sandra Le Grand, entrepreneure et conférencière à succès, et Sébastien Forest, fondateur d'Alloresto. Trois concepteurs de génie qui ont eu la bonne idée au bon moment et en ont fait un véritable business !Qui va réussir à convaincre ce dernier jury que son invention mérite la première place ?Lequel des quatre finalistes de la semaine va prouver que son invention est la plus innovante et la plus efficace ?Qui sera le créateur de la semaine et repartira avec la somme de 3 000 euros ? Les Français ont du génie et ils vont vous le prouver !