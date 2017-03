EXCLU — MYTF1 vous offre l'épisode 1 des "Français ont du génie" !  

C'est une exclusivité MYTF1 ! Découvrez sans plus attendre l'épisode 1 des "Français ont du génie". Le saviez-vous ? Le bic, le K-Way, la tente Pop-up et même le soutien-gorge, tous ces concepts sont made in France ! Dénicher la nouvelle idée futée, l'invention qui va révolutionner notre quotidien et devenir, pourquoi pas, un business florissant, c'est le pari de cette compétition totalement inédite et de notre jury réuni pour l'occasion.Valérie Damidot, animatrice télé, une consommatrice comme nous tous, le franc-parler en plus, et Paul Morlet, un businessman visionnaire de 26 ans, partent à la recherche de la perle rare qui révolutionnera notre quotidien ! N'oubliez donc pas, rendez-vous dès lundi 20 mars à 17h00 sur TF1.