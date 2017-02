Brooke et Lucas, Elena et Damon... 10 couples de série à l'écran et dans la vraie vie

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Dans le monde du petit écran, il n’est pas rare que certains couples au sein d’une série deviennent de véritables relations en dehors des plateaux. Cela a été le cas avec Ian Somerhalder et Nina Dobrev notamment, mais aussi avec Sophia Bush et Chad Michael Murray.

Le monde des séries télévisées est un monde à part. Souvent, les journées sont tellement chargées, les tournages étant condensés sur environ huit mois, qu’il est difficile de trouver du temps pour soi. Résultat : les acteurs d’un même casting passent le plus clair de leur temps ensemble. Ce qui créé forcément des affinités. Certaines amitiés se forgent ainsi, petit à petit. Idem pour les couples. De nombreux acteurs et actrices en couple à l’écran sont au final devenus des couples dans la vraie vie. Certains se sont depuis séparés, ou ont même divorcé, d’autres sont se sont retrouvés des années après.

Sophia Bush et Chad Michael Murray dans "Les Frères Scott"

En 2003, Sophia Bush tombe amoureuse de son partenaire dans les Frères Scott, Chad Michael Murray. Ils sont jeunes et leurs alter-ego à l’écran sont aussi de jeunes amoureux qui voient la vie en rose. Mais en avril 2005, après cinq mois de mariage, le couple divorce, l’actrice ayant entendu parler des infidélités de son mari. Il se dit même que la scène de dispute entre Brooke et Lucas lors du mariage de Nathan et Haley, à la fin de la saison 3, apparaît d’autant plus réelle que le couple se déchirait dans la vraie vie.









Sophia Bush et Austin Nichols dans "Les Frères Scott"

Quand en 2010, Austin Nichols obtient un rôle récurrent dans "Les Frères Scott", peu de gens savent qu’il l’a pris pour être plus proche de Sophia Bush. Les deux comédiens se tournaient autour depuis quelques temps, flirtant même en secret. Et ils confirmeront leur relation à la ville à peu près à la même période où Julian déclare sa flamme à Brooke.









Nina Dobrev et Ian Somerhalder, dans "Vampire Diaries"

Ce couple-là est quelque peu particulier. En effet, lorsque Nina Dobrev commence à fréquenter Ian Somerhalder, en 2010, son personnage dans Vampire Diaries, Elena, n’est pas encore réellement en couple avec Damon Salvatore, le vampire joué par le comédien originaire de Louisiane. Ce n’est en réalité que lorsque le couple commence à se séparer que leurs personnages entament une réelle relation.









Blake Lively et Penn Badgley dans "Gossip Girl"

En 2007 Blake Lively, alias Serena Van Der Woodsen, commence à fréquenter Penn Badgley, aka Daniel Humphrey. Les deux forment l’un des couples mythiques de "Gossip Girl"malgré un chemin semé d’embûches. Au bout de trois ans de relation, le couple se sépare en septembre 2010.









Emily Vancamp et Josh Bowman dans "Revenge"

Emily et Daniel c’est du sérieux ! Depuis 2012, soit quelques mois après le début de la diffusion de "Revenge", leurs interprètes, Emily Vancamp et Josh Bowman se mettent en couple. Et plus de quatre ans après, les deux comédiens sont toujours ensemble.









Hayden Panetierre et Milo Ventimiglia dans "Heroes"

Dans "Heroes", les personnages de Hayden Panetierre et Milo Ventimiglia, Claire et Peter, n’entament pas réellement une relation de couple. On les voit cependant se tourner autour, et leur relation est assez électrique. Impossible de ne pas se rendre compte qu’il y avait là une certaine attirance réciproque. Dans la vraie vie, quelques temps après le début du tournage, les deux comédiens se mettent en couple, ils forment d’ailleurs l’un des duos les plus glamours issu du monde de la télévision au milieu des années 2000. Ils se sépareront après deux ans d’amour, au début de l’année 2009.









Jennifer Morrison et Jesse Spencer dans "Dr House"

Ah Cameron et Chase ! Dans la série "Dr House", on les voit petit à petit se rapprocher, se tourner autour, entamer une relation physique, puis tomber amoureux. Face au sarcasme et à l’apparente tristesse de leur chef, ils étaient en quelque sorte le rayon d’amour de la série. À la ville, Jennifer Morrison et Jesse Spencer ont commencé à se fréquenter en 2004. Deux ans plus tard, deux jours avant Noël, le comédien a même demandé sa compagne en mariage au sommet de la tour Eiffel à Paris. Leur union devait avoir lieu plus tard dans l’année. Mais en août 2007, ils ont décidé de rompre leurs fiançailles.









Jennifer Garner et Michael Vartan dans "Alias"

Ils étaient le couple le plus "badass" d’agents secrets du petit écran. Dans "Alias", Jennifer Garner incarnait l’indomptable Sydney Bristow, Michael Vartan était son agent de liaison au sein de la CIA, puis son binôme de terrain. Au fil des épisodes, leurs deux personnages se sont rapprochés jusqu’à tomber follement amoureux l’un de de l’autre, et ils se sont toujours retrouvés malgré les épreuves. Et il y en a eu ! Dans la vraie vie, lors de leur rencontre, Jennifer Garner est mariée à Scott Foley, rencontré sur le tournage de "Felicity". Après son divorce, elle commence à fréquenter Michael Vartan. On est en 2003. Mais le couple ne connaîtra pas le "happy ending" de leurs alter-ego à l’écran. Après plus d’un an de relation, ils se séparent.









Jessica Alba et Michael Weatherly dans "Dark Angel"

Avant d’épouser Cash Warren et de donner naissance à deux petites filles, Jessica Alba a fréquenté pendant quatre ans le comédien Michael Weatherly. Il était son partenaire dans la série "Dark Angel", et ils se sont rencontrés alors qu’elle n’avait que 20 ans. À l’époque, leur relation avait fait parler dans la presse people américaine en raison de la différence d’âge entre les deux acteurs. Michael Weatherly étant âgé de 32 ans au début de leur relation.









Mila Kunis et Ashton Kutcher dans "That 70's Show"

L’histoire de Mila Kunis et Ashton Kutcher pourrait passer pour une histoire de conte de fée des temps modernes. Les deux stars se rencontrent en 1998 sur le tournage de la série "That 70s Show". Elle a 15 ans, il en a 20. Leurs personnages, Jackie et Kelso, sont en couple dès le premier épisode, elle jouant les jeunes adolescentes vénales et égoïstes, lui incarnant à merveille le grand benêt beau gosse qui aime séduire. Jusqu’en 2006, date d’arrêt du show, les deux acteurs resteront de simples amis dans la vraie vie. Et ce n’est qu’en 2011 que Mila Kunis et Ashton Kutcher commencent à se fréquenter, plus de dix ans après leur rencontre. Ils sont aujourd’hui mariés et parents de deux enfants.





VIDEO. Chicago PD : Voight et Lindsay trouvent un bébé abandonné