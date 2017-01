Bethany Joy Lenz sans maquillage sur Instagram

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

L’actrice Bethany Joy Lenz (Hayley dans la série Les Frères Scott) n’en finit plus de nous surprendre et de faire parler d’elle. Très active sur les réseaux sociaux et notamment sur son compte Instagram qui rassemble bientôt 1 million d’abonnés, la jeune femme n’hésite pas à partager son quotidien avec ses abonnés. Des voyages, des shootings, ses projets professionnels, la musique, sa vie au quotidien, Bethany Joy Lenz partage tout avec ses fans. Il y a quelques jours, la jeune femme a surpris tout le monde en postant un selfie au naturel et sans maquillage. Surprise, surprise.



En légende de cette photo de Bethany Joy Lenz postée sans maquillage, l’actrice rappelle à ses fans que la nouvelle série à laquelle elle participe (Colony) continue le mardi 17 janvier aux Etats-Unis. Bien évidemment, ce selfie a généré de nombreux likes et de commentaires élogieux sur Instagram. La communauté de Bethany Joy Lenz a bien évidemment salué la démarche de la jeune femme. C’est désormais une certitude, celle qui a marqué toute une génération avec son personnage d’Hayley dans la série les Frères Scott, est un modèle pour de nombreuses jeunes femmes. Bethany Joy Lenz n’a pas peur de se montrer au naturel sur Instagram. Quelles seront les autres personnalités à suivre son exemple ?



Un modèle pour de nombreuses jeunes femmes





This is MORGAN. C O L O N Y airs Thursday nights on USA, look for Morgan starting episode 5!! I'm really proud to be a part of this show. @colonyusa #nomakeup #nofilter #okayalittlefilter Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 10 Janv. 2017 à 22h36 PST









If you know what this is... you know what this is. #Manny #reunitedanditfeelssogood @paulanthonystewart #firsthusband Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 29 Déc. 2016 à 18h32 PST