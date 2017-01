Quand Brooke Davis rencontre Elena Gilbert (Vampire Diaries) et Blair Waldorf (Gossip Girl)

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

On ne le répétera jamais assez, le monde des séries télévisées est au final petit, tellement petit. Les acteurs se retrouvent toujours à travailler sur des projets communs à différents moments de la carrière. On pense notamment à Torrey DeVitto et Sophia Bush. Les deux femmes se sont connues sur le tournage de la série Les Frères Scott et se sont retrouvées il y a deux ans sur la franchise de séries Chicago, avec Chicago Med et Chicago PD. De quoi créer des liens forts et offrir aux fans une panoplie de clichés retrouvailles toujours plus sensationnels.



C’est ainsi que lors de la cérémonie des Golden Globes 2017, le 8 janvier dernier, Sophia Bush, aka Brooke Davis dans Les Frères Scott, a retrouvé Nina Dobrev, la Elena Gilbert de Vampire Diaries, et Leighton Meester, alias l’inoubliable Blair Waldorf de Gossip Girl. Les trois actrices ont posté ensemble, toutes souriantes, sur un cliché pris par le comédien Derek Hough (frère de Julianne, la meilleure amie à la ville de Nina Dobrev). Et on peut également y apercevoir une autre étoile des séries américaines : l’actrice Lea Michele, ancienne héroïne de Glee.



Tout ce petit monde s’était donc mis sur son 31 pour assister à l’une des soirées hollywoodiennes les plus importantes de l’année. Outre le gratin du cinéma mondial, les Golden Globes rassemblent aussi ce que le monde de la télévision a de meilleur. Vous avez dit glamour ?