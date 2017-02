Chad Michael Murray fou amoureux de sa femme lui déclare (encore) sa flamme

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très actif sur les réseaux sociaux, Chad Michael Murray poste régulièrement des photos et messages sur ses différents comptes. Une façon pour lui de garder contact avec les fans de la série Les Frères Scott mais aussi de partager son bonheur depuis sa rencontre avec Sarah Roemer, qu’il a épousé en 2015. Ensemble, le couple a accueilli un premier petit garçon né en mai 2015. Les tourtereaux attendent également un autre bébé courant 2017. La famille semble donc plus comblée que jamais et il n’en fallait pas plus pour que Chad Michael Murray déclare son amour à sa femme : "Elle brille toujours, a-t-il écrit dans ce message adressé à son épouse. Pardonne-moi pour ce que j’ai à dire, mais je pense que tu es tellement belle et je t’aime de cette manière. Plus qu’une amie et bien plus qu’un frère. Certains utilisent la définition ‘amour’. Mais pour moi, tu es bien plus que ça. Pour moi, ma femme, mon amie, Me Amore. Ce n’est pas encore la Saint-Valentin, mais qui a besoin d’une excuse pour proclamer son amour… "

Ce joli message était aussi accompagné d’un cliché de Sarah Roemer, dont le baby bump grandit de jour en jour. La jeune femme, également comblée de bonheur, a quant à elle publié une photo de leur duo sur le tapis rouge à l’occasion de la promotion du film John Wick: Chapter 2.





Dans Grey's Anatomy, un autre couple phare avait ému les téléspectateurs...