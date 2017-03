Chad Michael Murray, sa petite fille est née

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Heureux et fier, Chad Michael Murray vient d’annoncer la naissance de sa petite fille. Une fierté pour l’acteur des Frères Scott qui a partagé sa joie sur les réseaux sociaux.

Chad Michael Murray était impatient de découvrir le visage de son deuxième enfant. C’est désormais chose faite puisque sa femme, l’actrice Sarah Roemer, a accouché d’une petite fille, dont le prénom est encore inconnu. Sur les réseaux sociaux, celui qui jouait Lucas Scott dans la série du même nom a partagé sa joie à travers une jolie photo de leurs doigts entremêlés : "Ne t’inquiète pas ma petite fille, a-t-il écrit. Tu peux serrer ma main aussi fort et aussi longtemps que tu veux, je suis déjà à toi et je ne te lâcherai jamais. J'ai deux incroyables femmes dans ma vie maintenant. Mon fils et moi sommes des gars vraiment chanceux." Des propos qui ont touché de nombreux internautes comme en témoignent les messages écrits en légende : "Tu es probablement l’un des meilleurs pères du monde", a commenté une abonnée. "Félicitations à toi, tu le mérites", peut-on lire.

Fou amoureux de sa belle, Chad Michael Murray partageait régulièrement des clichés de sa femme durant sa grossesse. Le couple, plus complice que jamais, s’était rencontré en juillet 2014. Les tourtereaux se sont mariés en janvier 2015 avant d’accueillir leur premier enfant, un petit garçon. La famille semble comblée de bonheur. Félicitations aux jeunes parents !





Don't worry little girl you can hold on as tight as you want for as long as you want, I'm already yours & I'll never let go😚👶😌👨‍👩‍👧‍👦 I've now two incredible women in my life. My son & I are two lucky guys. @rooeemer 😎❤️ Une publication partagée par Chad Murray (@chadmurray15) le 13 Mars 2017 à 21h20 PDT





