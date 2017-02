Le couple de la série qui nous a tant fait rêver est…

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

1/ C’est d’abord une rencontre entre une intello et le garçon le plus populaire du lycée

Dès le début de la série créée par Mark Schawahn, les scénaristes ont souhaité mettre en avant la relation entre Haley James (Bethany Joy Lenz), l’intello du lycée, et Nathan Scott, capitaine de l’équipe de basketball des Ravens. Si au départ, rien ne présageait un tel rapprochement, les deux personnages sont devenus complices au fil des épisodes et une histoire d’amour est née sous les yeux des téléspectateurs.

2/ Ils sont adeptes des baisers sous la pluie

L’épisode 22 de la première saison marque un tournant important pour la relation entre Nathan (James Lafferty) et Haley. Après une dispute, le couple se retrouve sous la pluie, devant la maison de la jeune femme. Cette dernière, "terrorisée par l’aspect sexuel d’une relation de couple", peine à avoir confiance en elle. Mais Nathan réussit finalement à la convaincre que leur relation est bel et bien sincère. Les tourtereaux s’embrassent sous la pluie. Une séquence importante pour la suite de la série puisque plusieurs autres scènes du couple se déroulent ainsi et notamment dans l’épisode 13 de la troisième saison lorsqu’un orage s’abat sur Tree Hill.

3/ Malgré les épreuves, leur mariage résiste

Mariés très jeunes, Nathan et Haley connaissent de nombreuses épreuves dans leur vie de couple. Dès la deuxième saison, Haley décide de partir en tournée avec Chris et ainsi mettre sa relation avec Nathan entre parenthèses. Une mauvaise passe pour le couple. Après avoir eu un petit garçon, Jamie, Haley et Nathan connaissent de nouvelles difficultés dans la cinquième saison. A la suite d’une bagarre qui a mal tourné, Nathan se retrouve en fauteuil roulant et devient invivable. Mais, ils en sont ressortis plus soudés que jamais.

4/ Un soutien sans faille

Ce couple formé par Nathan et Haley fait aussi rêver les téléspectateurs car les tourtereaux se soutiennent mutuellement dans leurs projets. Toujours présents l’un pour l’autre, Nathan et Haley partagent ainsi leur quotidien entre la vie de famille et leur passion. La musique pour elle, le basketball pour lui. Dans la septième saison, Haley n’a pas d’autre choix que de partir en tournée durant plusieurs mois pour sauver son label, alors que Nathan poursuit son aventure en NBA. La septième saison marque aussi le décès tragique de Lydia la mère d’Haley. La jeune femme, déprimée, peut compter sur son époux pour la soutenir dans cette épreuve.

5/ Toujours romantique

Tout au long de la série, le couple a offert de belles scènes d’amour. "Always and forever", affirment-ils à plusieurs reprises. Haley et Nathan représentent ainsi la stabilité, la passion et l’engagement. Malgré leur jeune âge, le couple a su résister aux épreuves de la vie : "Au cours de cette année, j’ai beaucoup appris sur la vie et l’amour et même si je pouvais, je ne regrette pas ce qu’il s’est passé entre nous car ça nous à emmener ici. Epouse-moi de nouveau Haley, devant nos amis et notre famille", confie Nathan lors de sa demande en mariage.

