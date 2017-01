Danneel Ackles (Rachel) présente ses jumeaux avec une adorable photo

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Le couple formé par Danneel Ackles (Danneel Harris de son surnom) et Jensen Ackles semble plus heureux que jamais. L’actrice de la série Les Frères Scott et l’acteur de Supernatural ont accueilli en décembre dernier des jumeaux. Ils ont partagé leur joie sur les réseaux sociaux.