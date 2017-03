Les Frères Scott : ces anecdotes marrantes de tournage que personne ne connaît

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Pendant neuf saisons, Lucas, Nathan, Brooke, Haley et les autres ont fait battre le cœur de millions de fans au fil des épisodes de la série Les Frères Scott, devenue culte. Et en neuf ans, autant dire que des anecdotes de tournage il y en a eu un tas. Petit tour d’horizon.

D’une série, les fans ne voient souvent que le résultat. Du moins était-ce surtout le cas avant que les célébrités du petit écran n'arrivent sur les réseaux sociaux. Si aujourd’hui, tout le monde peut avoir un aperçu du tournage de Chicago PD ou Grey’s Anatomy grâce aux photos postées par Sophia Bush ou Ellen Pompeo et Camilla Luddington, cela n’a pas toujours été le cas. Ainsi, lors du tournage des Frères Scott, les stars de la série n’étaient pas encore trop au fait des merveilles des réseaux sociaux. Résultat : il existe encore tant de choses que l’on ne sait pas sur la série culte. En voici la preuve.

Auditions

Avant d’obtenir le rôle de Brooke Davis, Sophia Bush a dû passer pas moins de trois auditions. Lors de son premier passage devant les producteurs, on lui a fait comprendre qu’elle n’était pas assez sexy pour incarner la pom-pom girl forte tête. La jeune femme a donc travaillé son sex-appeal et résultat : lors de sa seconde audition, on lui a dit qu’elle était désormais trop sexy pour Brooke Davis. La troisième fois a cependant été la bonne pour l’actrice.

Keith

La mort de Keith (Craig Sheffer) n’était à la base pas prévue par les scénaristes. Ces derniers avaient dans l’idée que lui et Karen finissent ensemble et aient une fin heureuse, tout comme pour Lucas. Mais au final, la série a décidé d’aller dans une autre direction… D’ailleurs, Paul Johansson, l’interprète de Dan, a déclaré à plusieurs reprises que la scène lors de laquelle il tue son frère à l’écran est l’une de celles qui l’a le plus traumatisé.

Julian

Lorsque le personnage de Julian débarque dans la saison 6, il se prend vite d'intérêt pour Brooke, mais la jeune femme va le faire patienter longtemps avant d'envisager une relation avec lui. Dans la réalité, si Austin Nichols a décidé de se lancer dans l'aventure des Frères Scott, c'est parce qu'à l'époque, il fréquentait Sophia Bush depuis plusieurs mois déjà, et voulait donc la rejoindre.

Problème capillaire

Dans les Frères Scott, le public pouvait identifier relativement facilement ses trois héroïnes au début de la série, le temps de bien introduire les personnages. Il y avait donc la brune, la blonde, et la (légèrement) rouquine. Dans la pratique, les producteurs ont donc demandé à Bethany Joy Lenz de se teindre les cheveux en auburn afin que l’on puisse la différencier de Hilarie Burton, alias Peyton.

Souvenirs, souvenirs,

À la fin de la série, certains comédiens ont tenu à emporter quelques objets fétiches de leur personnage. James Lafferty, alias Nathan, a donc gardé son blouson des Ravens, mais également la première paire de baskets sur mesure réalisée pour son personnage lorsqu’il entame sa carrière professionnelle.

Mémoire en fuite

Lors de l’épisode 12 de la saison 5, soit le centième épisode de la série, Peyton est censée dire à Lucas, en plein milieu de son mariage avec Lindsay, qu’elle est amoureuse de lui. Mais au moment de tourner la fameuse scène, Hilarie Burton avait oublié son texte, et c’est Jackson Brundage, alias Jamie, qui a dû lui souffler ses lignes !

Musique

À la fin de la saison 2, les personnages de Haley et Chris partent en tournée ensemble, mettant à mal notamment la relation de la jeune femme avec Nathan. Dans la vraie vie, les interprètes des deux musiciens, Bethany Joy Lenz et Tyler Hilton, sont réellement partis en tournée ensemble, le côté "drama" en moins. Depuis la fin de la série, Hilton est également parti en tournée avec une de ses anciennes camarades des Frères Scott : Kate Voegele, qui incarne Mia Catalano dès la saison 5.

Musique (bis)

L’une des composantes essentielles des Frères Scott est l’univers musical que la série a mis en place. Notamment à travers les personnages de Peyton, puis Haley. Cet élément était tellement essentiel aux yeux des producteurs et de la réalisation que le bar/salle de concert le Tric a réellement été créé afin que des artistes puissent venir participer à la série.

Adieux

Sophia Bush est la dernière actrice du casting à avoir tourné une scène pour Les Frères Scott. C’est donc elle qui a donné le clap de fin. Après la fin du show, le River Court, le terrain sur lequel s’entraînaient souvent Lucas, Nathan et Skills, a été retiré, et n’existe désormais plus. La Karen's Café est de son côté resté : dans la réalité c'est aussi un café du nom de Port City Java.

