Les Frères Scott : "C'est dur d'être mère", confie Hilarie Burton

Dans une interview avec le site de Metro US, l’interprète de Peyton Sawyer dans la série Les Frères Scott est revenue sur la maternité et sur sa vie d’aujourd’hui.

Au terme de la saison 6 des Frères Scott, Peyton quittait Tree Hill avec Lucas, son mari, et Sawyer sa petite fille. L’épisode marquait ainsi le départ de Hilarie Burton, mais aussi de Chad Michael Murray de la série. Le couple était devenu culte au fil des saisons, et ce départ en voiture, assez surprenant, avait laissé plus d’un fan triste. Mais cette décision ressemble au final assez à Hilarie Burton, l’interprète de Peyton. Après la série, la jeune femme a quitté Wilmington en Caroline du Nord, lieu de tournage, et est allée vivre à Manhattan. Elle a rencontré l’acteur Jeffrey Dean Morgan (le méchant Negan de Walking Dead) et a eu un enfant. Aujourd’hui, le couple vit dans la vallée de l’Hudson, quelque part entre la ville de New York et celle d’Albany. À 34 ans, l’actrice semble préférer les petites villes aux grosses machines, notamment afin de pouvoir y élever plus tranquillement son fils.

"C’est dur d’être mère !", a récemment confié Hilarie Burton au site Metro US, en prenant au –delà de son exemple le cas de sa mère. "Ma mère s’est arrêtée après le lycée et elle a élevé cinq enfants quand elle était jeune. Puis elle a décidé qu’elle voulait quelque chose de mieux pour nous, et mon père l’a toujours soutenue dans ses choix", a raconté l’actrice à propos de sa propre éducation et de la difficulté qu’a rencontré sa mère dans sa jeunesse. "Elle a commencé à travailler dans une épicerie et puis elle s’est dit qu’elle pouvait faire mieux". Et de préciser qu’après plusieurs années, sa mère était devenue un agent immobilier à succès.

Le bien être de l'air pur

Et si l’actrice voue pour sa mère une admiration sans limite, elle admet qu’offrir une enfance décente à ses enfants est un vrai choix. "Nous avons vécu à Manhattan jusqu’aux six mois de notre fils. Nous voulions l’élever dans un environnement assez rural, nous ne voulions pas qu’il devienne un de ses gamins de Los Angeles insupportable", a-t-elle raconté. "Quand le temps est venu pour lui de commencer l’école, on s’est dit : ‘hey, pourquoi ne pas vivre définitivement à la campagne ?’ Et donc nous avons emménagé dans une grande ferme". Dans la vallée de l’Hudson, réputée pour sa tranquillité. Pour Hilarie Burton, il s’agissait avant tout d’offrir quelque chose de différent à son fils. "Tu le fais pour les enfants, pour que leur enfance soit magique et géniale", a-t-elle conclu.

