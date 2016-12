Les Frères Scott : Chad Michael Murray a-t-il été écarté du reboot de Gilmore Girls ?

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

La rentrée 2016 s’annonçait excitante pour une raison : après près de dix ans d’absence, Lorelai et Rory Gilmore allaient faire leur grand retour en novembre dans un reboot de Gilmore Girls. L’impatience était à son comble car, avec elles, devaient revenir Scott Paterson (Luke), Matt Czuchry (Logan), mais aussi Jared Padalecki (Dean), Milo Ventimiglia (Jess) et bien sûr Chad Michael Murray, qui incarnait dans les premières saisons de la série le difficilement supportable, mais tout de même inoubliable, Tristan.



Or, grande a été la déception lorsqu’il a été révélé que l’Américain ne ferait finalement pas partie de la réunion. Si Chad Michael Murray a davantage marqué les esprits par sa prestation de passionné de littérature dans les Frères Scott, revoir son joli minois à la télévision dans Gilmore Girls aurait certainement ravi ses fans de la première heure. Qui plus est, lorsque la nouvelle est tombée, les médias américains ont sous-entendu que c’est l’acteur lui-même qui avait refusé de participer à ce Gilmore Girls, dix ans après, et de reprendre son rôle. Mais une récente interview diffusée par Entertainment Tonight vient contredire cette théorie. "Je sais que tout le monde était très impatient", a ainsi confié Chad Michael Murray. "J’aurais aimé être là pour en faire partie… Mais tout va bien, ma vie est bien", a-t-il poursuivi, une pincée de regrets dans la voix. "Tous mes copains [de la série, ndlr] ont pu participer à cette réunion".



Le comédien n’a cependant pas donné davantage de précision sur son absence de ce nouveau Gilmore Girls. Toujours est-il qu’il a avoué ne pas avoir regardé le résultat. Par manque de temps ou par déception ? La question demeure.







