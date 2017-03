Les Frères Scott : Chad Michael Murray révèle pourquoi il n’a pas joué dans la suite de Gilmore Girls

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

La déception avait été grande de ne pas retrouver Chad Michael Murray lors des nouveaux épisodes de Gilmore Girls, dix ans après la fin de la série. Dans les saisons 1et 2, il incarnait le joli mais agaçan Tristan Dugray, et en pinçait pour Rory (Alexis Bledel). Lorsque la série est revenue donc, en novembre dernier, les fans avaient eu un petit instant d’égarement lorsqu’ils se sont rendu compte que Chad Michael Murray avait été remplacé par un autre acteur. Et très vite, les rumeurs se sont répandues, certaines affirmant notamment que le comédien avait volontairement été écarté du projet. Or, il n’en est rien, et l’interprète de Lucas dans les Frères Scott, a récemment pris la parole dans Enterntainment Tonight pour expliquer les raisons de son absence.

"J’ai entendu que le projet avait été lancé, mais à ce moment-là je n’étais pas disponible", a ainsi confié Chad Michael Murray. "Je suis quasiment sûr qu’à cette époque je m’apprêtais à avoir un bébé, mon premier enfant", a poursuivi l’acteur. "Cela ne s’insérait pas dans les projets que nous avions déjà en cours à ce moment-là, donc oui, je sais que quelqu’un d’autre que moi a incarné Tristan", a-t-il ajouté.

Chad Michael Murray mettra-t-il de nouveau sa carrière entre parenthèses ? Le trentenaire est en effet en train de préparer l’arrivée de son deuxième enfant. Sa femme, Sarah Roemer, devant accoucher au cours du printemps.

