Les Frères Scott : Chad Michael Murray, le roi des blagueurs

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Sacré Chad Michael Murray ! Dans Les Frères Scott, on le connaissait en adolescent relativement timide, passionné de littérature, discret, romantique. Pas du tout du genre à faire des blagues à tout va, et à faire une peur bleue à ses copains. Et pourtant ! Dans la réalité, l’acteur est d’un comique…



En décembre dernier, Chad Michael Murray avait décidé de passer sa fin d’année 2016 en compagnie de sa femme, enceinte, et de plusieurs de ses amis. Direction Aspen, dans le Colorado, et ses montagnes blanches. Un endroit parfait pour dévaler les pistes en snowboard. Et également le lieu idéal pour profiter d’une chute afin d’en faire une blague. Ainsi, sur son compte Instagram, l’acteur a raconté que lors de son séjour, il était tombé en descendant une piste de ski.



Et plutôt que de se relever aussitôt et de rassurer son entourage, le comédien a décidé de leur jouer un tour en feignant d’avoir une blessure grave et d’être inconscient. Aussitôt donc, son ami, le musicien Michael Ray s’est précipité à ses côtés et a entamé un massage cardiaque et du bouche à bouche pour tenter de ranimer l’acteur. "Il ne savait pas que je faisais semblant", a relayé l’Américain. Une anecdote qui a visiblement fait marrer le comédien, qui l’a donc partagé sur les réseaux sociaux.







Day 3!!! Possibly a concussion... Weird but turns out @michaelraymusic knows Mouth to Mouth and CPR... Little did he know I was faking it. Got weird part he figured out I wasn't unconscious. #Aspen #Memories #ReadTheSarcasm #TheSandlot Une photo publiée par Chad Murray (@chadmurray15) le 2 Janv. 2017 à 14h04 PST

VIDEO. Sophia Bush revient dans la série Chicago PD