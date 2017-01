Les Frères Scott : Chad Michael Murray, seul en vacances, déclare sa flamme à son épouse

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

À l’occasion du passage à l’année 2017, Chad Michael Murray s’est offert une petite virée à Aspen. Problème : sur les pistes, il se sent bien seul et il révèle pourquoi…

Dans les Frères Scott, Chad Michael Murray formait le couple parfait avec Hilarie Burton. Lucas et Peyton ont marqué les esprits et de nombreux fans se sont trouvés bien démunis lors du départ des deux acteurs, au terme de la saison 6. Dans la vraie vie, après son mariage avec l’actrice Sophia Bush, l’interprète de Brooke, le comédien a retrouvé l’amour dans les bras de Sarah Roemer. Le couple attend même un enfant pour le printemps 2017. Du coup, lorsque monsieur décide de partir pour le réveillon de la Saint-Sylvestre dans les blanches montagnes d’Aspen en compagnie de madame, il va cependant seul sur les pistes de ski, sa moitié restant bien au chaud et bien en sécurité. Pour le bien-être de l’enfant à naître.



Chad Michael Murray n’a cependant pas manqué de faire une jolie déclaration à son épouse alors qu’il s’apprêtait à dévaler les pistes sans elle. « Des baisers pour toi Sarah. Ma partenaire de glisse sur la montagne me manque J, mais tu as sans doute la meilleure des excuses qui soient pour ne pas venir sur les pistes (un bébé in utero) », a ainsi écrit l’acteur en légende d’une photo postée sur Instagram et sur laquelle on peut le voir, en tenue de ski, envoyer des baiser à sa femme.



L’acteur est un romantique devant l’éternel… Ne serait-ce pas là l’un des plus importants traits de caractère de Lucas Scott ? À en juger par cette déclaration, nul autre que Chad Michael Murray n’aurait pu jouer un aussi bon Lucas. Malgré l’absence de sa femme, l’acteur s’est toutefois consolé en s’offrant des sessions de snowboard avec des amis à lui pendant que madame se prélassait au chalet.







Kisses to you @rooeemer Miss my boarding buddy up on the mountain:) but you may have the best excuse ever to not be boarding... (baby girl in utero) Happy New Year to all of you friends out there! BE SAFE & Cheers to 2017! #happynewyear #Aspen #SurfingTheSnow Une photo publiée par Chad Murray (@chadmurray15) le 31 Déc. 2016 à 13h20 PST





Hope this is a great year for everyone. Wishing you all lots of love and happiness. Happy 2017!!! #Vail #2017 #NewYear Une photo publiée par Sarah Roemer (@rooeemer) le 1 Janv. 2017 à 12h03 PST

