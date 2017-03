Les Frères Scott : Chad Michael Murray sortira son second roman en novembre 2017

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Chad Michael Murray se révèle tous les jours un peu plus proche de Lucas Scott. L’acteur inoubliable de la série s’apprête à sortir un second roman, le 7 novembre prochain. Intitulé American Drifter, il a été co-écrit avec l’actrice Heather Graham, et raconte l’histoire d’un soldat américain qui part à l’aventure avec son sac sur le dos, et décide d’explorer les rues brésiliennes de Rio de Janeiro.

Le comédien de 35 ans, qui s’apprête à devenir papa pour la seconde fois, a raconté au magazine Us Weekly que l’inspiration pour ce deuxième roman, six ans après Everlast, lui était venue d’un rêve. "Et ce rêve était si réel, comme si j’étais une petite souris qui voyait cette histoire défiler sous ses yeux", a-t-il confié au magazine américain. "Par ailleurs, à cette époque, j’étais à la recherche d’une histoire à raconter qui parlerait à la jeunesse de ce monde de façon à ce que l’on ressente nous-mêmes cette lumière et cette excitation que procure l’aventure."

Sans trop en dévoiler, Chad Michael Murray a également ajouté que son roman était une combinaison de deux voyages qui allaient fusionner, avec en toile de fond, Rio de Janeiro. Une belle façon, selon le comédien, d’écrire un roman d’aventures aux couleurs d’un thriller. Et si le second roman du comédien devait initialement être publié autour de l’été, le jeune homme a dû revoir son emploi du temps. Sa femme, Sarah Roemer devant accoucher d’une petite fille au cours du printemps.









VIDEO. Ian Somerhalder répond aux internautes de MYTF1