Les Frères Scott : Chad Michael Murray un peu terrifié à l’idée d’avoir une fille

Lors de la cérémonie des GQ Men of the year, fin décembre, Chad Michael Murray est revenu sur le fait de devenir père pour la seconde fois. Sa femme, Sarah Roemer attend une petite fille pour le printemps.

Chad Michael Murray ne joue pas les fiers ces temps-ci ! Si l’interprète de Lucas dans les Frères Scott est un père heureux, qui attend avec impatience l’arrivée de son second enfant, il est quand même en stress depuis des mois. La raison : sa compagne Sarah Roemer est enceinte d’une fille. Ce qui a tendance à effrayer le jeune homme, père d’un petit garçon.



Lors d’une interview pendant la soirée hollywoodienne des GQ Men of the Year en décembre dernier, Chad Michael Murray s’est confié sur sa paternité à venir. "C’est incroyable !", a-t-il tout d’abord lancé, enthousiaste, avant d’avouer qu’il n’était pas tout de même pas très serein à l’idée d’accueillir une petite fille dans son foyer. "Je tremble de peur ! J’en ai fait un [bébé, ndlr], c’est génial. Maintenant, je suis un expert en la matière", a ainsi plaisanté l’acteur. Avant de poursuivre : "Mon fils et moi ont déchire. On s’amuse à se battre, il adore taper papa la nuit. On connaît ses shows préférés, on sait ce qu’il aime, et ce qu’il n’aime pas. Et maintenant, ça va être une fille…"



L’acteur ne semble pas très à l’aise avec cette idée, même s’il confie qu’il est très heureux. "Le vent est donc en train de tourner et je ne sais absolument pas à quoi m’attendre !", a-t-il ainsi confié. Et le futur papa est tellement bouleversé qu’il n’arrive même pas à se mettre d’accord avec sa compagne sur un prénom. "Nous n’avons aucune idée, sans rire. Pour un homme, sa petite fille c’est sa petite princesse, et vous avez l’impression que rien ne sera jamais assez bien pour elle… Alors je ne sais pas si cela joue, mais on galère vraiment avec le prénom", a-t-il ainsi raconté. Avant de conclure sur une pointe d’humour : "Peut-être qu’on choisira ce qui nous passe par la tête sur le moment ! "





