Les Frères Scott de retour ? Sophia Bush ne dit pas non

Pas une semaine ne passe sans que de nouvelles rumeurs sur une réunion prochaine des Frères Scott n’enflent. La série a joui d’une grande popularité lors de sa diffusion entre 2003 et 2012. Les fans français comme américains se massent en nombre à chaque nouvelle convention dans l’espoir d’échanger quelques mots avec les interprètes de leurs personnages favoris, et ces événements sont le symbole de l’espoir des fans de voir un jour renaître les Frères Scott à l’écran.



Le casting n’est d’ailleurs pas contre. James Lafferty a confié envisager un retour de la série, et Sophia Bush, malgré un emploi du temps chargé, a récemment déclaré lors d’un entretien à la chaîne américaine E! qu’elle était partante pour une réunion de la famille "Tree Hill" le temps du tournage de quelques épisodes.



"Si les étoiles s’alignent et que les producteurs qui ont d’autres travails et les 15 acteurs pouvaient être libre le temps d’un épisode, ce serait cool !", a-t-elle ainsi déclaré. "Je ne sais pas comment ça pourrait fonctionner mais c’est toujours très flatteur de savoir que les gens veulent une suite". Depuis la fin de la série, toutes les stars des Frères Scott ont quitté la ville de Wilmington, en Caroline du Nord, lieu de tournage du show. Chacun est parti dans sa direction : Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz à Los Angeles, Sophia Bush à Chicago la plupart du temps pour le tournage de Chicago PD, Kate Voegele et Tyler Hilton sont sur les routes pour leur tournée musicale, tandis que James Lafferty semble ne jamais tenir en place. Quant à Chad Michael Murray, l’année 2017 s’annonce chargée : son prochain livre est en cours d’écriture et devrait être publié en novembre prochain. Entre temps l’acteur s’apprête à accueillir une petite fille, sa femme devant accoucher au printemps.