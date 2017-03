Les Frères Scott : comment être un bon citoyen selon Sophia Bush

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Pendant la campagne présidentielle américaine, Sophia Bush a fait partie de celles et ceux, célèbres ou non, qui se sont engagés aux côtés de Hillary Clinton, la candidate démocrate, et contre les politiques voulues par Donald Trump. Certaines personnes, comme la comédienne, considérant que les opinions du républicain en matière d’immigration ou de droit des femmes mettaient en danger les progrès effectués dans la société américaine depuis les années 1960. Après la victoire de Donald Trump, et son inauguration en janvier, l’actrice a participé à la marche des femmes, organisée à Washington.

Car pour Sophia Bush, toute personne se doit de se montrer citoyen et de s’impliquer dans la vie politique de son pays, et tout simplement dans la société. Et la jeune femme sait ce qu’elle mettrait dans son manuel du bon citoyen. "Il faut s’assurer de savoir ce que vos prochaines actions seront après [un événement comme celui de la marche des femmes]", a ainsi expliqué l’actrice lors d’une interview postée sur Youtube. Mais cela ne suffit pas, selon l’interprète de Brooke Davis dans les Frères Scott, la volonté de l’individu à prendre part à une vie en communauté est aussi un fondement de la citoyenneté. "Il faut s’assurer de s’engager d’un point de vue civique au niveau local, il faut commencer à se pointer lors des élections locales, commencer à travailler mains dans la mains avec vos élus", a poursuivi l’actrice. Enfin, un troisième point est essentiel : "Il faut s’assurer de s’engager après d’organisations militantes qui ont une réelle stratégie et un réel agenda d’événements".

Mise en garde

Revenant plus en détail sur la marche des femmes de Washington, au lendemain de l’inauguration de Donald Trump, Sophia Bush a déclaré que selon elle c’était "une belle opportunité de montrer au gouvernement que nous sommes les gens qui les ont élus pour nous représenter, et que nous n’allons pas disparaître comme ça". Et de lancer par la même occasion un avertissement au monde politique : "C’est aussi une belle façon de leur rappeler que les élections de mi-mandat sont dans deux ans. Donc, qu’ils fassent attention".





Hey LA. Get your civic engagement on today. Local elections matter! ✌🏼❤🇺🇸 #LosAngeles #Vote find your polling place at LAvote.net Une publication partagée par Sophia Bush (@sophiabush) le 7 Mars 2017 à 13h38 PST





VIDEO. Sophia Bush campe la dure à cuire Erin Lindsay dans Chicago PD