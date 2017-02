Les Frères Scott : Hilarie Burton révèle pourquoi elle et Sophia Bush seront toujours amies

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Dans l’univers des séries télévisées, certaines amitiés sont aussi puissantes que certaines histoires d’amour. Impossible de ne pas penser à Meredith et Cristina dans Grey’s Anatomy, ou encore à Buffy, Willow et Alex dans Buffy contre les Vampires. Et bien sûr impossible de ne pas penser à Peyton et Brooke dans Les Frères Scott. Au fil des saisons elles ont traversé toutes les épreuves, se sont pris la tête, réconciliées, se sont épaulées lorsque leur vie ou leur futur était menacé. Une amitié à l’écran de laquelle a découlé une véritable amitié dans la vie. Et Hilarie Burton, encore aujourd’hui, se dit très reconnaissante de compter dans sa vie une personne telle que Sophia Bush.



Dans une récente interview avec le site Refinery 29, la comédienne a expliqué pourquoi son amitié avec Sophia Bush est intacte et ne se détruira jamais. "Peyton et Brooke sont de vraies amies, et je dirais que c’est la même chose pour Sophia et moi", a-t-elle ainsi confié. "Je pense qu’au-delà de tout cela, on se comprenait toutes les deux, comme si on se disait : on est là pour l’emporter. Et on avait tous ces boss, des hommes, qui nous disaient comment des adolescentes devaient agir et ce qu’elles devaient ressentir". Selon Hilarie Burton, ce sont ces éléments qui les ont soudées, elle et Sophia Bush. "Je pense qu’aujourd’hui, en tant que femmes, adultes, on pourrait regarder en arrière, de la même façon que Brooke et Peyton pourraient le faire, et se dire : ‘Purée, nous avons survécu à tant de trucs ensemble hein ?’", a-t-elle ajouté.



Et de préciser : "C’est un bon sentiment. Quand t’es dans les tranchées avec quelqu’un, que tu sois d’accord ou non avec sur le moment, une fois que tu as dépassé ce stade, il y a un lien que tu ne peux pas nier". Et près de quinze ans après, le lien entre Hilarie Burton et Sophia Bush est là, toujours aussi fort qu’à l’écran.







