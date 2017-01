Les Frères Scott : Les hommes qui ont marqué la vie sentimentale de Sophia Bush

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Brooke Davis et Sophia Bush ont un tas de points en commun. Outre leur caractère bien trempé, les deux femmes ont une vie sentimentale agitée. Si à la fin des Frères Scott, Brooke a trouvé l’amour dans les bras de Julian, elle a mis du temps à trouver celui qu’elle considère comme "le bon". Du côté de Sophia Bush, c’est un peu la même chose. La jeune femme n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied, mais elle ne s’en formalise pas. Très spirituelle, l’actrice a une vision bien précise de l’amour, qui remplit différentes fonctions à différents moments de la vie d’un individu. MYTF1 revient donc sur ces hommes qui ont marqué la vie sentimentale de l’Américaine.



Chad Michael Murray, le mauvais choix

Lorsque Sophia Bush et Chad Michael Murray officialisent leur relation en 2004, les fans des Frères Scott ne pourraient être plus ravis. Brooke et Lucas, ensemble dans la vraie vie ! C’est presque trop beau pour y croire. Le couple se marie en avril 2005, mais à peine cinq mois plus tard l’actrice demande le divorce après avoir appris que son époux l’avait trompée. Très discrète sur le sujet depuis la rupture, la jeune femme a cependant dit à plusieurs reprises qu’elle avait énormément souffert de cette relation et de sa surmédiatisation, tout en reconnaissant qu’à l’époque elle n’était encore qu’une "gamine, qui ne cherchait pas l’amour". Une relation qui laissera des traces, l’actrice ayant récemment confié qu’elle était encore « traumatisée » par les événements.







happy anniversary fam. much love #OG5 #12years Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 23 Sept. 2015 à 11h34 PDT

James Lafferty, l’éternel ami

Alors que Sophia Bush et Chad Michael Murray ont dû continuer à travailler ensemble sur les Frères Scott après leur divorce, l’interprète de Brooke Davis s’est rapprochée en 2008 d’un autre acteur de la série : James Lafferty. De plus en complices, les deux comédiens se fréquenteront pendant un temps, la jeune femme guérissant encore de son mariage et du scandale qui a suivi. Jamais véritablement officialisée, la relation ne durera pas mais les deux partenaires restent amis. Aujourd’hui encore, le comédien aime surprendre la jeune femme en lui rendant visite de temps en temps sur le tournage de la série Chicago PD.







#throwback to getting an early xmas present last year when this nugget babe came to play in Chicago. Happy Happy Birthday @thisisjameslafferty. You're a good friend and a good egg and a good scene partner and a good whiskey tasting buddy and all the other good things. Welcome to 30! #BabyJamesIsntABabyAnymore #ButHellAlwaysBeBabyJamesToUs #Brathan #Bros #BirthdayHashtagsThatStartWithB Une photo publiée par Sophia Bush (@sophiabush) le 25 Juil. 2015 à 17h37 PDT

Austin Nichols, l’amour compliqué

Si la relation avec James Lafferty n’a pas tenu c’est également car Sophia Bush avait rencontré et développé des sentiments à l’encontre d’Austin Nichols. Après avoir rompu plusieurs fois, le couple officialise sa relation en 2010 et l’actrice avouera qu’ils se fréquentent en "on et off" depuis près de quatre ans. C’est d’ailleurs pour être près de sa dulcinée que le comédien accepte le rôle du cinéaste Julian Baker dans les Frères Scott, personnage qui tombera amoureux et épousera… Brooke Davis ! Mais la relation entre le couple reste tumultueuse et les deux comédiens se séparent en 2012. Il se dit que Sophia Bush aurait été à l’origine de cette séparation, confiant par la suite qu’elle avait réalisé qu’Austin Nichols n’était pas "le bon".







Dan Fredinburg, l’amour perdu

En janvier 2013, Sophia Bush se met en couple avec Dan Fredinburg, un inconnu du grand public en France. Le jeune homme, d’un an plus vieux que sa compagne, est cadre exécutif chez Google, passionné d’invention, et est un fervent défenseur du réchauffement climatique. Qui plus est, il adore voyager et partir à la rencontre de cultures qu’il ne connaît pas. L’actrice semble alors avoir trouvé la perle, tant leur caractère et leurs centres d’intérêts sont semblables. Mais pour une raison inexpliquée, le couple se sépare après près de deux ans de relation. Ils resteront des amis très proches. Et lorsque Dan Fredinburg meurt en avril 2015 des suites de blessures après une avalanche alors qu’il grimpait le Mont Everest, Sophia Bush est dévastée. "Je n’arrive pas à trouver les bons mots", dira-t-elle sur son compte Instagram en postant un cliché du jeune homme. "Dan était une personne unique. Il n’avait peur de rien, il était drôle. Malgré la douleur, je suis profondément reconnaissante de l’avoir connu et de l’avoir aimé".











Jesse Lee Soffer, l’amour sans illusion

Le dernier homme à avoir marqué la vie amoureuse de Sophia Bush n’est autre que Jesse Lee Soffer, son partenaire dans la série Chicago PD. Ils se rencontrent sur le tournage de Chicago Fire, avant que leur série ne se mette véritablement en place. En août 2014, le couple, ensemble depuis trois mois, officialise. Sophia Bush filera le parfait amour avec son partenaire pendant près d’un an avant de se séparer en mai 2015. L’actrice ayant réalisé au fil du temps que l’amour servait davantage à se reconstruire et aider un individu à franchir des étapes. Dans un article écrit pour l’édition de février du magazine Cosmopolitan, Sophia Bush affirme ne pas voir ses relations passées comme des échecs mais comme des pièces du puzzle de sa vie. Bien décidée à ne pas laisser sa vie sentimentale redéfinir qui elle est, elle a décidé de continuer à tracer sa vie pour elle, en accord avec ses valeurs. Et visiblement sa philosophie de vie marche bien. Malgré leur rupture, l’actrice et Jesse Lee Soffer restent inséparables, à en croire les multiples photos de tournage et de sorties postées sur les réseaux sociaux par les deux comédiens.