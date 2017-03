Les Frères Scott : James Lafferty dévoile sa scène préférée du couple Nathan-Haley

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Dans Les Frères Scott, Haley et Nathan représentaient LE couple de la série. Il y a eu Lucas et Peyton, Brooke et Julian, mais dans l’esprit de nombreux téléspectateurs, "Naley" reste le duo incontournable du show. Lui, le capitaine de l’équipe de basketball du lycée, prétentieux, arrogant, et brutal, elle, l’artiste timide, l’élève studieuse et intelligente. Un peu comme dans une version moderne de La Belle et la Bête, Haley avait réussi à trouver l’homme sensible en Nathan.

Ensemble depuis les débuts, ou presque, du show et ce jusqu’à la fin. Mariés au lycée, séparés par des ambitions différentes, jeunes parents aux ressources maigres… le couple a traversé bien des épreuves, mais a toujours réussi à se retrouver, et à prendre soin de sa famille. James Lafferty se souvient de toutes les scènes tournées avec Bethany Joy Lenz, la femme de sa vie à l’écran. Et lors d’une interview avec US Weekly, l’Américain a confié quelle était la scène qu’il chérissait le plus.

"Je pense que la saison 5 dans sa totalité a été ma préférée parce que c’était la première dans laquelle on voyait Nathan et Haley avec leur fils, Jamie", a ainsi révélé James Lafferty. L’acteur n’a pu donc se contenter d’une scène favorite, il lui en fallait bien plus ! "Ce qui était intéressant était de voir comment cela changeait la dynamique entre Nathan et Haley, et aussi de les voir jouer des parents, de voir quelque chose de plus que leur amour l’un pour l’autre", a précisé l’acteur. Avant de conclure : "C’était un nouveau défi. Cette cinquième saison était vraiment un moment très spécial".

