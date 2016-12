Les Frères Scott : James Lafferty endosse le costume de réalisateur

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

L’interprète de Nathan Scott est passé derrière la caméra pour réaliser un épisode de The Royals, la nouvelle série créée par Mark Schwahn, l’homme à l’origine des Frères Scott.

Travailler neuf ans ensemble sur une même série créé des liens à jamais. James Lafferty ne le sait que trop bien. L’acteur est resté très proche de sa « Tree Hill family », autrement dit ses coéquipiers sur le tournage de la série Les Frères Scott, et en particulier du créateur du show, Mark Schwahn. À tel point que les deux hommes ont décidé de collaborer une nouvelle fois ensemble, sur le dernier projet du showrunner : la série The Royals, diffusée sur E ! Entertainment.

Mais ce n’est pas en tant que comédien que James Lafferty participe au projet. C’est en tant que réalisateur. L’acteur a d’ailleurs partagé un moment du tournage de son épisode sur son compte Instagram. Le show sur une famille royale britannique fictive est dans sa troisième saison outre-Atlantique. Et l’interprète de Nathan Scott est visiblement satisfait du résultat. "Je suis fier de pouvoir dire que j’ai réalisé l’épisode prochainement diffusé", écrit-il sur Instagram. "Je suis très impatient, et n’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez", a-t-il également enjoint ses fans.

Ce n’est cependant pas la première fois que James Lafferty passe derrière la caméra. Du temps des Frères Scott, Mark Schwahn l’avait laissé prendre les rênes de quatre épisodes, à raison d’un par saison. La première fois c’était en 2008, lors de l’épisode 22 de la saison 6 intitulé "Encore une chance".