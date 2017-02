Les Frères Scott : James Lafferty vieillit bien, la preuve en images

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Dans les Frères Scott, il y a toujours eu, au minimum, deux équipes, deux "teams" comme ils disent outre-Atlantique. D’un côté, il y avait donc la team Lucas, celle qui s’identifiait davantage au romantisme littéraire de l’"autre" Scott. De l’autre côté, il y avait la team Nathan. Celle-ci a mis quelque temps à se faire connaître. Car il faut bien admettre qu’au tout début de la série, le basketteur n’avait pas réellement une bonne réputation : il multipliait les conquêtes, se fichait de ses notes en classe, et surtout n’avait quasiment aucun respect pour celles et ceux hors de son cercle. En particulier quand il s’agissait de Lucas, qu’il méprisait par-dessus tout.



Mais tout cela change bien vite au contact de Haley. Nathan se découvre alors une toute autre sensibilité, qui le conduira à multiplier les preuves d’amour au fil des ans pour garder celle qu’il aime, à se battre pour son couple et sa famille, et à rester aux côtés de son frère dans les épreuves qu’il traverse. Ce rôle de "bad boy" n’a pas été facile à assumer pour son interprète, James Lafferty. Mais comme son personnage, l’acteur a grandi, et aujourd’hui, il ne garde de Nathan que sa maturité et, il faut bien l’avouer, son sens de l’humour. Sans parler de son physique. En jouant le rôle d’un basketteur professionnel, James Lafferty a dû se sculpter une certaine plastique. Plastique qu’il n’a pas perdu, même cinq ans après la fin des Frères Scott.



Et sur son compte Instagram, même s’il ne s’expose pas à tout va, l’acteur donne à ses fans l’opportunité de le voir changer. Lui qui a fêté ses 30 ans en juillet 2015 semble se bonifier avec la temps. La preuve en images…















In an effort to maintain my social media presence, I offer a picture of me trying to remember the last time I wore a turtleneck. Have a nice weekend everybody 🐢 Une publication partagée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 3 Juin 2016 à 17h36 PDT





Strayin' 🇦🇺🍻 Une publication partagée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 13 Janv. 2017 à 19h39 PST





Who else already has one of these awesome @loveyourmelon beanies? The kind and caring people from @csueblymcrew clued me in to the wonderful cause they're pursuing. The proceeds from these beanies provide hats for children battling pediatric cancer, as well as support local non-profits supporting those children. Follow the tags, pick one up for yourself and/or a friend and contribute to this worthy effort! Une publication partagée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 23 Janv. 2017 à 12h24 PST









Une publication partagée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 7 Juil. 2013 à 16h22 PDT





P.S. Here's proof that I was indeed behind the bar, attempting to pull my weight by mixing terrible drinks, taking blurry selfies and apparently serenading the crowd. (87% sure that microphone wasn't turned on.) Thanks again to everyone involved. Let's do it again some time. Une publication partagée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 6 Déc. 2016 à 18h53 PST





Spent some time with my buddy @thecrimsonbarber the other day. Always a pleasure. I've said it before and I'll say it again: If you're in LA and need a cut, he's your man. Thanks Sonny. Une publication partagée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 30 Oct. 2016 à 17h17 PDT





Friends don't let friends get bad haircuts. Stop by Floyds in Studio City and ask for my buddy @Sonny_Cuts the next time you need a trim. You won't be disappointed. (Unless you don't like this haircut, in which case you and I need to have a serious discussion about your taste.) Une publication partagée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 20 Avril 2015 à 15h36 PDT





