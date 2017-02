Les Frères Scott : Jana Kramer, jamais sans sa fille !

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Jana Kramer est une maman fière et trouve toujours du temps pour sa fille, Jolie, tout juste un an ! La jeune femme montre quotidiennement qu’être mère et en même temps travailleuse acharnée n’est pas incompatible. Car lorsque l’Américaine n’est pas en train de tourner devant la caméra, d’enregistrer en studio, de se produire sur scène, ou de participer à la version américaine de Danse Avec les Stars, elle dévoue tout son temps à son enfant.



Et lorsqu’elle sent qu’elle risque d’être particulièrement occupée, Jana Kramer n’y réfléchit pas plus que de raison : elle emporte sa fille partout avec elle. Que ce soit en préparation maquillage et coiffure d’une séance photo, en répétition de danse, ou bien sur un tournage quelconque, il est rare que la jeune femme soit vue sans sa fille. Et son compte Instagram en est la preuve vivante. Il ne se passe pas une journée, ou presque, sans que l’actrice ne publie une photo de ses aventures avec Jolie.



Passion voyage

Il y a deux mois, Jana Kramer postait même une photo de sa fillette en pyjama sur le canapé de son bus de tournée, l’enfant plus souriante que jamais. "Tellement heureuse d’être de nouveau dans le bus ! #roadlife", écrivait-elle en légende. Et histoire de pouvoir accompagner sa mère partout, la fillette a son propre passeport depuis décembre dernier ! Un timing parfait car, après plusieurs semaines à Los Angeles pour le tournage de Danse Avec les Stars, une fin d’année passée à Nashville en famille, Jana Kramer et la petite Jolie ont pris l’avion direction Vancouver, au Canada, pour un tournage dans les montagnes !







Performing my single "circles" tonight on @dancingabc but first sound checking with my princess! She wants to be a singer too Une photo publiée par Jana Kramer (@kramergirl) le 22 Nov. 2016 à 11h36 PST





Morning vibes with @allanface @ryanrichman & Jolie ! #photoshootday Une photo publiée par Jana Kramer (@kramergirl) le 16 Nov. 2016 à 8h46 PST





So happy to be back on the bus! #roadlife Une photo publiée par Jana Kramer (@kramergirl) le 6 Déc. 2016 à 10h39 PST





One of us is happy about waiting in line for baby girls passport. 😂. #Jolie'spassportadventures (and for all of you about to jump on the fact that Jolie doesn't have a coat on....she did. It's sitting on counter) Une photo publiée par Jana Kramer (@kramergirl) le 19 Déc. 2016 à 11h58 PST





Baby's first snow. #mygirl #nashville Une photo publiée par Jana Kramer (@kramergirl) le 6 Janv. 2017 à 7h30 PST





My girl. She just told me I could have done better in that scene. #setbaby #chillin @hallmarkchannel Une photo publiée par Jana Kramer (@kramergirl) le 13 Janv. 2017 à 13h16 PST

