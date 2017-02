Les Frères Scott : le look osé de Sophia Bush aux SAG Awards 2017

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

On connaît Sophia Bush pour son culot. Dans sa façon d’incarner ses personnages à l’écran, mais aussi dans ses prises de position militantes et politiques, notamment sur les réseaux sociaux. Et on connaît également l’actrice pour son culot et son audace quand il s’agit de style. Elle ne s’interdit rien, essaie tout, et dans 80 % des cas son originalité est un point fort de sa personnalité. Cependant, le 27 janvier dernier, la comédienne a passé un nouveau cap de l’audace.



Sophia Bush a en effet débarqué sur le tapis rouge de la cérémonie des Screen Actors Guild dans une robe bustier rose magenta, signée Marchesa, assorti à son maquillage. Oui, l’actrice avait opté pour un smoky eyes rose fucshia tirant sur le fluo, aussi vibrant que la couleur de sa robe. Impossible de passer inaperçue. Et la jeune femme a fait tourner bien des têtes justement parce qu’elle a osé aller à l’encontre d’une des règles les plus élémentaires en mode : ne jamais associer son make-up à la couleur de sa tenue. Les photos de l’actrice lors de la soirée sont pour le moins surprenantes, tant la jeune femme semble sûre d’elle. Le rose n’étant pourtant pas la couleur la plus facile à porter sur les yeux.



Ce choix paraît totalement assumé, si l’on en croit les déclarations de Patrick Ta, le maquilleur de Sophia Bush, qui s’est confié au magazine Allure. "Quand Sophia m’a montré sa robe, je savais instantanément ce que je voulais faire", a-t-il ainsi affirmé. "Je sais que ça a probablement été un peu effrayant pour elle, mais j’ai pensé que si quelqu’un pouvait le porter, c’était elle". Pour sa création, il a donc utilisé plusieurs teintes de fards à paupières, ainsi que du blush et même du rouge à lèvres afin d’obtenir l’effet souhaité.











