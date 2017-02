Les Frères Scott : les meilleurs looks de Bethany Joy Lenz

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Dans la série les Frères Scott, chacun a plus ou moins son domaine de prédilection. Peyton est une illustratrice hors-pair fan de musique, Haley est une pianiste, guitariste et chanteuse de talent, amoureuse de littérature, et c’est Brooke Davis qui semble avoir un sens de la mode et un talent dans le domaine incontesté. Dans la vraie vie, les choses semblent moins carrées que cela. Certes, Sophia Bush est connue pour son style oscillant entre décontracté et sophistiqué, cherchant toujours à explorer l’originalité. Mais Bethany Joy Lenz est également une accro à la mode.



D’ailleurs après la fin de la série, l’interprète de Haley James Scott s’est vouée corps et âme dans le développement de son site internet, Modern Vintage Life, une plateforme à travers laquelle l’actrice et chanteuse dénichait des créateurs de vêtements, de bijoux et d’accessoire en tout genre. Et d’ailleurs, la jeune femme a récemment joint une nouvelle plateforme regroupant plusieurs créateurs, Stilnest.com, sur lequel elle vend des bijoux dessinés par ses soins.



Et sa fibre artistique et créatrice, Bethany Joy Lenz la met depuis des années au service de son style. Un style navigant entre le bohême chic et le vintage, toujours dans un esprit léger, parfois accentué de quelques touches rock. L’occasion donc de revenir sur les meilleurs looks de la jeune femme.







Last but not least, my new favorite bag designer! @imtylerellis #tylerellis #limitededition #clutch Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 8 Févr. 2017 à 18h41 PST





Last night celebrating the impressive @tylerellis_official (I mean that emerald bag! 😻) Cozy sweatshirt dress @bishopandyoung, perfect nude heels @brunomagliofficial, and special thanks to @domain_integrated for helping me pull it all together 💋 xx What a fun evening! Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 1 Févr. 2017 à 12h41 PST









#beforetherush with @Danarashmore from @gratitudecollab #buffalooffering #supportthereturn @tankafund @modernvintagelife @catherinemalandrinoofficial @croftalley @stilnest Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 29 Sept. 2016 à 18h55 PDT





Just having a rest in the ENORMOUS powder room at @santaanitapark 🐎🍾🏇 Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 3 Avril 2016 à 14h45 PDT





Still at it with childhood friend @abigailspencer. This time over at @brooksbrothers @stjude holiday party. Excited to see all these two organizations are doing for kids! 🎄🎅🏽👶🏻👧🏽 Coat is vintage @donnakaran Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 7 Déc. 2015 à 7h34 PST









A little #wardrobewednesday on Monday with @elizandjames and @pourlavictoire Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 22 Juin 2015 à 11h44 PDT





#wardrobewednesday is up on the blog. @motherdenim @louboutinworld @oscarprgirl @americanapparelusa @kelsidaggerbk @chloe Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 29 Avril 2015 à 12h28 PDT





TOMORROW on #WishYouWereHere http://www.WishYouWereHere.com Day 3 of #MagicLondon #Stylefile featuring @kennethcole and @joythestore Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 23 Janv. 2015 à 20h45 PST





#farmersmarket #wardrobesunday #kissmeinfrench @lindafarrow @trlymadlydeeply shirt, hat inherited from @ptothejohan xo! Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 20 Juil. 2014 à 15h42 PDT

