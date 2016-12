Les Frères Scott : Où Bethany Joy Lenz a-t-elle passé les fêtes de Noël ?

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Bethany Joy Lenz aime voyager. Depuis l’arrêt de la série les Frères Scott, l’interprète de Haley en a profité pour se concentrer sur sa carrière musicale et ses diverses tournées l’emmènent toujours aux quatre coins des États-Unis. Vu la taille du pays, ça en fait du temps passé sur les routes. Mais lorsqu’elle ne se produit pas de scène en scène, l’actrice voyage tout de même pour son plaisir. Et elle semble avoir un petit faible pour le Vieux Continent. Sur son compte Instagram, Bethany Joy Lenz a été vue à plusieurs reprises à Paris ou encore à Rome. Pour ses fêtes de fin d’année, la jeune femme a donc souhaité satisfaire pleinement son âme de baroudeuse… et s’en est allée passer Noël à Londres !

La jeune femme a posté une série de clichés sur Instagram sur lesquels on peut la voir apprécier les délices de la capitale britannique. "Joyeux Noël à tous. Merci pour votre amour et votre soutien cette année. Je crois en une belle année 2017, malgré les défis affrontés cette année", a-t-elle écrit en légende d’une de ses photos. "Prenez une coupe de champagne et portez un toast pour moi", a-t-elle également enjoint ses abonnés. "Joyeux Noël de Londres" ! Après une balade sur les bords de la Tamise, Bethany Joy Lenz s’est tout de même mise un peu au travail. Depuis la fin des Frères Scott, la jeune femme tient en effet un site de tendances bijoux, vêtements, et voyages, et à ce titre elle va à la rencontre de divers designers et stylistes à travers le monde. Son escapade londonienne a donc également été l’occasion pour la comédienne de parler business et de rendre visite à l’une de ses créatrices fétiches, une artiste travaillant le cuir, Riina, basée à Londres.





Merry Christmas, everyone. Thank you for all your love and support this year. I believe in a beautiful 2017, in spite of last year's challenges. Sending you all hugs and love. Have a champagne toast and tag me! #merrychristmas #happychristmas from #London 🇬🇧 Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 24 Déc. 2016 à 13h41 PST





#LONDON Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 24 Déc. 2016 à 11h08 PST





#London Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 22 Déc. 2016 à 1h09 PST





Amazing leather designer and new friend @riina__o These are cut to fit and handmade pony hair crimson driving gloves. And I love them! #london #newfriends #gloves #leather Une photo publiée par Bethany Joy Lenz (@joylenz) le 22 Déc. 2016 à 9h40 PST

