Les Frères Scott : où James Lafferty a-t-il passé son réveillon du Nouvel An ?

Une fin d’année 2016 et une passion pour les voyages. Combinez les deux et vous obtiendrez sûrement une envie de bougeotte quand le nouvel an approche. C’est ce qu’a éprouvé James Lafferty en décembre dernier. Par conséquent, après un réveillon de Noël passé en Californie dans la tranquillité des montagnes d’Idyllwild, l’acteur des Frères Scott a repris son sac direction l’Australie pour le soir du 31 décembre.

James Lafferty a en effet décidé d’aller voir ce qu’il se passait du côté de Sydney pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, comme le montrent ses récents clichés postés sur son compte Instagram. Des photos qui se passaient de commentaires très explicites. Le comédien a posté une première photo, de jour, sur laquelle il est possible de voir en fond le célèbre opéra de Sydney. Et quelques heures plus tard, alors que Sydney et toute l’Australie fêtaient en grande pompe le passage à l’an 2017, le comédien a posté un autre cliché, pris du même angle presque que le premier. Un feu d’artifice magistral en plus. "Saaaaaans filtre, a simplement écrit en légende James Lafferty. Ainsi, le comédien a été l’un des premiers à passer à l’heure de 2017. L’Australie et la Nouvelle-Zélande, avec un décalage horaire de plus d’une dizaine d’heures avec Paris, étant les deux premiers pays à fêter le Nouvel An chaque année.

Pour l’interprète de Nathan Scott, sa virée australienne a également été l’occasion d’apprendre à jouer du didgeridoo, cet instrument de musique à vent originaire du peuple Aborigène du nord du pays. Il s’est même illustré dans une vidéo postée sur Instagram. Une nouvelle carrière en vue ?





🇦🇺 Une photo publiée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 29 Déc. 2016 à 21h06 PST





Nooooooooooooo filter 🎆 Une photo publiée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 31 Déc. 2016 à 2h54 PST





Turn the volume up. Watch in the library. 🇦🇺 Une vidéo publiée par James Lafferty (@thisisjameslafferty) le 2 Janv. 2017 à 2h38 PST

