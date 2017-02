Les Frères Scott : quel point commun avec Iron Man 3 et Dawson ?

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

A priori, entre deux bandes de lycéens qui découvrent les joies et les peines de la vie et un milliardaire créateur de génie à l’empire colossal, il y a très peu de chance de trouver un point commun. Et pourtant ! Peu de gens le savent, semble-t-il, mais la réalité est là… Les univers de Dawson, les Frères Scott et Iron Man 3 se rapportent tous à la ville de Wilmington. Petite bourgade de Caroline du Nord, sur la côte est des États-Unis, elle a servi aux tournages des deux séries et du film.



Le Karen’s Café si cher à Brooke, Lucas, Haley et Nathan, existe donc bel et bien dans la vraie vie. Il s’agit du Port City Java, situé précisément au 300 N.Front Street. Le River Court, cet endroit où Nathan, Lucas, et Skills adorent parfaire leur technique de basket, a été pendant les neuf ans du tournage en bordure d’une rivière et a été démonté à la fin de la série. Mais le lycée dans lequel la bande étudie est inspiré du lycée Emsey A. Laney de la ville, celui-là même dans lequel la légende mondiale du basketball Michael Jordan a étudié. D’ailleurs le terrain qui a servi aux séquences de matchs de basket et d’entraînement de Lucas et Nathan est le vrai terrain de jeu du champion lorsque celui-ci était à l’école.



Les paysages que l’on voit, les maisons donnant sur la plage, tout est réel. Pourtant, l’environnement de la série aurait pu avoir un air bien différent. Au départ, les Frères Scott devait se dérouler dans l’Illinois, l’État américain dans lequel se trouve la ville de Chicago, en bordure du lac Michigan. Cependant, la Warner Bros, productrice de la série, a demandé à Mark Schwahn, son créateur, de la « délocaliser » dans un climat plus chaud. C’est ainsi que le scénariste a opté pour Wilmington, en Caroline du Nord, un État côtier bien plus au sud que l’Illinois. Si d’autres villes auraient pu faire l’affaire, celle-ci est la seule à abriter les studios EUE Screen Gems Studios, soit le plus grand ensemble de locaux de tournage des États-Unis en dehors de la Californie, État dans lequel les coûts de production restent bien plus élevés qu’en Caroline du Nord.



Dawson a été la première série à filmer la plupart de ses épisodes sur place. Ce qui a permis à la ville de se faire davantage connaître et de booster son tourisme local. À la fin du tournage, plusieurs éléments de décors sont restés sur place, et ont notamment servi à certaines scènes des Frères Scott.